ستكهولم 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقالت الشرطة السويدية إن انفجارًا هز اليوم، مبنيين سكنيين متلاصقين وسط مدينة لنكوبينج جنوب البلاد، ولم تتضح أسبابه بعد.وأضافت الشرطة أنها نشرت فرقة من المتخصصين في المفرقعات في المنطقة التي وقع بها الانفجار قرابة الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش.وأدى الانفجار إلى تحطيم زجاج النوافذ وتدمير الشرفات الخاصة بالمبنيان، وسط المدينة الواقعة على بعد 175 كيلومترًا جنوب غرب البلاد، ويتكون المبنى الأول من خمس طوابق فيما يضم الثاني أربعة طوابق.// انتهى //12:36ت م0019