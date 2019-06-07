تونس 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واستنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث تناولت الملف السوداني وتعليق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان حتى تتولى ادارة البلاد سلطه مدنيه انتقاليه، يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه وزاره الصحة السودانية عن سقوط 61 قتيلاً في أحداث العنف التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم.وكتبت عن إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 من رجال الأمن في مدينه العريش شمال شرق مصر، ومقتل أربعة عسكريين لبنانيين في هجوم نفذه إرهابي على دوريات عسكرية وأمنية.وتحدثت صحف الجمعة، عن اعلان الجيش الليبي أنه بات على مقربه من قلب طرابلس بعد معارك عنيفة استمرت ساعات في محاور متفرقة بمحيط العاصمة.وأوردت تحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه من "صيف ساخن للغاية" في ظل الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.وكتبت عن تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإصدار الأخيرة تحذيرًا لرعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة حتى نهاية العام الحالي، مما يمثل ضربه قويه إضافية لمنتجي السلع الفارهة في الولايات المتحدة الذين يعتمدون بدرجه كبيره على العملاء الصينيين.وفي السياق.. أشارت صحف تونس، إلى تحذير المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من تأثير الصراعات التجارية الدولية السلبية على نمو الاقتصاد العالمي.// انتهى //12:39ت م0020