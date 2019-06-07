بيروت 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقامت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم، بأعمال جرف ورفع سواتر ترابية في الجزء المحتل من بلدة العباسية جنوب لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتسيير دوريات مكثفة على طول الطريق الترابية الممتدة من محلة عين التينة داخل مزارع شبعا المحتلة حتى بلدة الغجر المحتلة.// انتهى //12:41ت م0021