إسلام آباد 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، عزم حكومته على توفير كل التسهيلات الممكنة لدعم المستثمرين لتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.صرح بذلك خلال لقاءه وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين للشركات الكبرى في باكستان اليوم، بمدينة كراتشي.وقال الرئيس علوي: "إن حكومته تعمل حاليًا اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد"، معربًا عن أمله في ظهور النتائج الإيجابية لهذه الخطوات خلال الفترة القادمة.كما أعرب عن أمله في نجاح الحكومة بالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.// انتهى //13:23ت م0024