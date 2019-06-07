لندن 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المقرر لها اليوم من زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة، اليوم على خلفية اخفاقها في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونقلت عن مصدر أوروبي كبير بأن أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي ستؤيد تأجيلًا آخر لخروج بريطانيا من التكتل بغض النظر عن شخص رئيس الوزراء البريطاني القادم.وأشارت إلى تأكيد بريطانيا أن على روسيا تغيير سلوكها إذا أرادت فتح صفحة جديدة في العلاقات، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى "طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس".وأفادت أن حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغوط التي تمارسها على إيران لوقفها دعم الارهاب وزعزعة الاستقرار أدت إلى خفض التمويل إيران لحزب الله الإرهابي.وذكرت الصحف أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي بأن التحقيق الأولى بشأن العمليات التخريبية، التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحلها، يشير إلى تورط دولة ما، على الأرجح.ونقلت الصحف البريطانية دعوة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى حوار سياسي شامل بحضور كل الأحزاب بهدف التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر.// انتهى //13:59ت م0029