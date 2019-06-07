لندن 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسفازت ممثلة حزب العمال المعارض ليسا فوربيس في الانتخابات التكميلية لدائرة بيتربورو الإنجليزية بعد تفوقها على أبرز المنافسين من حزب بريكزيت.وحصلت ليسا على 10484 صوتاً مقابل 9801 لمثل حزب بريكزيت مايك قرين، فيما حل ممثل حزب المحافظين الحاكم مايك قرين ثالثاً بحصوله على 7243 صوت.وأنهت النتيجة آمال حزب بريكزيت الذي يقوده الإنفصالي نايجل فراج من الحصول على أي مقعد داخل مجلس العموم البريطاني.// انتهى //14:10ت م0031