الجزائر 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول امس عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش المصرية، وجددت دعمها لمصر ووقوفها إلى جانبها في هذه المحنة.وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز الشريف في تصريح اليوم: " ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الاربعاء عناصر للشرطة جنوب مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وننحني إجلالا أمام أرواح ضحايا هذا العمل الشنيع الذي ينتهك قداسة النفس البشرية وحرمة العيد، كما نتقدم بالتعازي والمواساة لأسرهم وذويهم، ونعرب عن تضامننا مع حكومة مصر وشعبها الشقيق".وجدد الشريف دعم بلاده لمصر، معربًا عن أمله في أن "تتمكن من الوقوف في مواجهة هذه الآفة والخروج معافاة من آثارها وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها في مختلف المجالات".// انتهى //14:12ت م0032