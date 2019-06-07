الباحة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس, عبر جملة من الصور التي التقطتها عدسات كاميراتها، فرحة الأطفال بمنطقة الباحة وابتهاجهم بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الحالي.وزينت فرحة أطفال المنطقة المتنزهات طوال أيام العيد السعيد، خلال زيارة العائلات للمهرجانات المقامة بهذه المناسبة المباركة، إذ تجلت بهجة العيد وفرحته على وجوههم.// انتهى //14:38ت م0036