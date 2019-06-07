الباحة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسانطلقت أمس, حزمة من فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بمحافظة المندق في الباحة, بحضور المحافظ محمد بن معيض الفايز, وذلك بحديقة الفرشة بالمحافظة.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم ألقى رئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني كلمة شكر فيها جميع العاملين في هذا الكرنفال الموجه للأهالي والزوار.وألقى عضو المجلس البلدي سعود بن خضران كلمة الأهالي عبر فيها عن عظيم الولاء للقيادة الرشيدة، مقدماً شكره لجميع المنظمين على الأعمال المتميزة التي يقدمها الجميع في سبيل سعادة وراحة الزوار.من جانبه أعرب محافظ المندق في كلمته باسمه ونيابة عن جميع أهالي محافظة المندق عن تهنئته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ولسمو أمير منطقة الباحة, بحلول عيد الفطر المبارك.وأكد أن الجميع يسعى لخدمة الزائر الكريم تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة، مردداً أبلغ الدعاء لجنودنا البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي الذين يملكون القوة والإصرار على حماية حدودنا ودحر عدو الدين والوطن.وفي ختام الحفل شاهد الحضور أوبريت غنائي، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء حديقة الفرشة.// انتهى //14:44ت م0037