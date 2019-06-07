المدينة المنورة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظمت بلدية محافظة وادي الفرع احتفال وفعاليات متنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط, وعدد من مديري الإدارات الحكومية, ورؤساء المراكز, ومشايخ وأهالي المحافظة.وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة رفع فيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, ولسمو نائبه, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ووجه السهلي شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط على جهوده المبذولة في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج، وإلى اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال ولكل من أسهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات وأهالي محافظة وادي الفرع في إنجاح هذا الحفل.// انتهى //15:23ت م0040