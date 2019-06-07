سكاكا 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف فعالية "سكاكا أول" أمس, بمناسبة عيد الفطر المبارك بحي الضلع الأثري بمدينة سكاكا.وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العلي أن إقامة هذه الفعالية يأتي بجوار حي الضلع الأثري لربط الأجيال بماضيها الجميل، والحفاظ على الموروث الشعبي للمنطقة بما يحاكي عيد زمان الذي عرف بمنطقة الجوف، من ناحية المأكولات والملابس التقليدية، والأغاني التي تؤدى في هذه المناسبة.وتضمنت الفعالية التي حظيت بإقبال الأهالي, الطبخ الشعبي على طريقة أهالي الحي سابقاً في الطبخ وسط ساحات الحي بقدور كبيرة يطبخون فيها الأرز واللحم ويقدمونه للأهالي احتفالا بالعيد، وحضرت بقالة زمان بطابعها والمواد الغذائية والحلويات بتغليفها وطريقة تقديمها القديمة، والشاي والقهوة العربية رمز الكرم العربي وتمر حلوة الجوف الذي اشتهرت به المنطقة.واشتملت الفعالية على تقديم خبز الصاج مع السمن والدبس أحدى الأكلات الشعبية الشهيرة بالجوف، كما قدمت الألعاب الشعبية التي كان يحتفل بها الأطفال من أبناء الحي، كما جرى تجهيز المقر بجلسات شعبية تراثية وهدايا تحمل طابع الطيبين تزينت بالخوص والعسف على طريقة أول.من جانبهم, عبر الأهالي عن فرحتهم بالاحتفال بالعيد على طريقة الطيبين وتعريف أبنائهم بعيد زمان مقدمين شكرهم لمجلس التنمية على هذه الاحتفالية.// انتهى //15:25ت م0041