نجران 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظات شرورة ،وخباش, وحبونا، وثار، وبدرالجنوب، ويدمه، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //15:25ت م0042