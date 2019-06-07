رام الله 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله، الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في بلعين بأن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المسيرة، ما أدى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.// انتهى //15:50ت م0043