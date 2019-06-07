أبو عريش 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة أبو عريش مساء أمس ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري, ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية وزوار المحافظة، وذلك بقاعة بحديقة الشهداء بالمحافظة.وألقى الشمراني كلمة رفع من خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن مواطني المحافظة والقرى التابعة لها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ولسمو نائبه، وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي.وتضمن الحفل عرضًا فنيًّا وطنيًا بمشاركة فرقة الفنون الشعبية متضمنًا لوحات فنية مميزة برزت فيها رقصات السيف والعزاوي، ونالت استحسان الجميع.وفي ختام الحفل كرّم محافظ أبو عريش الجهات الداعمة والمنظمة للحفل، ثم تجوَّل في ركن الأسر المنتجة وركن العيد زمان ، وأركان شباب الأعمال في أبو عريش، التي تأتي دعمًا من اللجنة لمشروعات الأسر والشباب.// انتهى //16:43ت م0046