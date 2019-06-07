الدمام 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام متمثلاً بقسم البرامج والأنشطة أمس، رحلة إلى مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر, بمناسبة عيد الفطر المبارك لحضور المقيمات مسرحية هادفة بعنوان "الينبوع السحري" برفقة منسقتا البرامج والأنشطة تهاني بوقبيع, وسكينة آل باقر, ورئيسة العلاقات العامة والإعلام غالية آل درويش, وبإشراف رئيسة قسم البرامج والأنشطة راوية آل هنيدي.وناقشت المسرحية بعض المشاكل التي يتعرض لها الطفل في المجتمع و تعالجها بطريقه تربوية تهدف إلى تعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال من خلال الهدي النبوي والآداب الاجتماعية السليمة التي تعزز في الطفل ثقته بذاته و من حوله.وأبدت المقيمات أعجابهن بالمسرحية وأشدنا بمغزى القصة ومحاكاتها للواقع من خلال إنصاتهن و التصفيق بحرارة بين كل مشهد وأخر ، وتكرار الكلمات التي تدل على شدة انجذابهن لها.من جهتها أوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد أن المركز حريص على أن تكون برامج العيد تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة وبرامج ترفيهية وعلمية في إطار مشوق يمتزج فيه التعلم والمعرفة.// انتهى //16:45ت م0050