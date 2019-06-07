نجران 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأقامت إدارة شعبة سجن شرورة ممثلة في إدارة التوجيه والارشاد أمس، حفل معايدة للنزلاء, حيث التقوا ذويهم وشاركوهم فرحة العيد.وأوضح مدير شعبة سجن شرورة النقيب فراج مفرج الدوسري أن الحفل الموجه لنزلاء السجن تخلله نشاط ثقافي وتكريم للنزلاء المتميزين على مستوى العنابر، فيما تناول النزلاء مع ذويهم القهوة والحلوى وسط أجواء من الفرح والسرور بعيد الفطر المبارك.وأشار النقيب الدوسري إلى أن الشعبة دأبت على إقامة هذه المناسبة وغيرها من المناسبات على مدار العام، ضمن برامج المديرية العامة للسجون للمساعدة في إعادة دمج النزلاء في المجتمع وخلق جو من الفرح لهم مع أسرهم، ولكسر حاجز العزلة والبعد عن ذويهم.// انتهى //17:35ت م0054