حائل 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واستشارك جوازات منطقة حائل بفعاليات عيد وصيف حائل ٤٠ , التي تنظمها أمانة المنطقة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية, وذلك بمنتزه المغواة الترفيهي.وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لجوازات منطقة حائل العقيد سليمان بن محمد الخليل أن الجناح المشارك ضمن الفعاليات يهدف إلى التوعية بأهمية الجواز السعودي والمحافظة عليه تحت شعار "لتسعد بسفرك .. لا تهمل جوازك", إضافة إلى عرض الأفلام واللافتات التوعوية وتفعيل الخدمات الإلكترونية "أبشر" لزوار المعرض وتوزيع العدد الأخير من نشرة "الوثيقة" والنشرات التوعوية للمحافظة على جواز السفر.// انتهى //17:49ت م0056