ينبع 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسزار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه اليوم, المرضى المنومين في المركز الطبي بينبع الصناعية, بحضور مسؤولي برنامج الخدمات الصحية, والطاقم الإداري والطبي المناوبين بالمركز, وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.والتقى خلال زيارته لأقسام الرجال, المنومين, مقدماً التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قام بتوزيع الهدايا وباقات الورود وبطاقات المعايدة، متمنيا لهم الشفاء العاجل.وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التواصل مع المرضى وتهنئتهم بهذه المناسبة المباركة والوقوف إلى جانبهم ومواساتهم والتخفيف من آلامهم, وكذلك الاستماع لمقترحاتهم واحتياجاتهم.// انتهى //17:51ت م0058