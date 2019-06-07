الدمام 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسازدانت الشوارع والطرق والساحات العامة والحدائق والميادين والواجهات البحرية والشواطئ في حاضرة الدمام؛ بأبهى حلتها الجمالية خلال عيد الفطر السعيد، من خلال انتشار التصاميم ذات الألوان المتنوعة للإضاءات عبر التقنية الحديثة، و التي أضيئت بأشكال زينة مختلفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والتي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية، حيث تم تزيين الشوارع الرئيسية بأكثر من ١٠٠٠ عمود إنارة، إضافة الى المجسمات الجمالية ابتهاجا بالعيد ، فيما جرى استقبال زائرين المنطقة الشرقية من الداخل والخارج بأكثر من ١٢ مليون زهرة موسمية تم زراعتها في أنحاء الحاضرة.وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة ولجنة ‫#أصدقاء_أمانة_الشرقية دشنتا مجسّم الدمام بواجهة الشاطئ بلازا بالدمام تزامناً مع عيد الفطر، والذي يُعد أحد أكبر مجسمات أسماء المدن، بالمملكة وأصبح أحد المعالم الحضارية في الواجهة البحرية في الدمام ، التي تحتضن خلال أيام عيد الفطر العديد من الفعاليات التي أقامتها الأمانة كالفرق الشعبية ومسابقات الأطفال وغيرها من فعاليات أخرى متنوعة، إضافة إلى فعاليات أخرى يتم تنفيذها من قبل عدد من الجهات الأخرى مثل، الهيئة العامة للترفيه، وغرفة الشرقية و الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.ولفت الانتباه إلى أن الواجهات البحرية في الخبر والدمام خلال إجازة عيد الفطر المبارك استقبلت عدد كبير من الزوار من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مواطني بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تميزت المنطقة الشرقية بوجود الواجهات البحرية التي صممت بأشكال جمالية كما نراها اليوم وهي تحتضن الفعاليات المتنوعة وكافة الزائرين والمقيمين، وعزا السبب في ذلك إلى الفعاليات المتنوعة المقامة ضمن برنامج فعاليات "موسم العيد"، التي نجحت في جذب آلاف الزوار من مختلف شرائح المجتمع.وأشار إلى أن عدد زوار الفعاليات التي إقامتها أمانة الشرقية يشهد إقبالاً كبيراً، مضيفاً أن هذا الإقبال على هذه الفعاليات دليل على نجاحها، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة قامت بتهيئة الواجهات البحرية من خلال أعمال الصيانة والإنارة وتجهيز المسطحات الخضراء وألعاب الأطفال.وأفاد الصفيان أن العديد من البلديات بالمحافظات قامت هي أيضا بتنفيذ العديد من الفعاليات والمهرجانات خلال أيام العيد والتي تشهد حاليا إقبال كبير جدا، إذ تم إطلاق فعاليات" عيد الجبيل" في كورنيش ‫الجبيل الشمالي، والذي تضمن فعاليات وألعاب ومسابقات منوعة، لاقت إقبالاً كثيفاً منذ انطلاقها، فيما أقامت بلدية النعيرية فعاليات تضمنت مسرح الطفل والألعاب الهوائية إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة.وأشار إلى أن محافظة بقيق شهدت هي الأخرى فعاليات متنوعة أقامتها بلدية بقيق بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لافتاً الانتباه إلى أن بلدية محافظة القطيف نفذت أيضاً عدد من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن أهمها فعاليات فرحة عيد بالواجهة البحرية، وكذلك داخل مشروع تطوير وسط العوامية, حيث شهدا فعاليات تراثية فلكلورية ترفيهية حازت على إعجاب العديد من الزوار.وقامت الأمانة والبلديات بتوزيع آلاف الهدايا المتنوعة مثل الورود على الأهالي والأطفال وزوار المنطقة في عدد من الأماكن ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة والتي تحمل شعار موسم العيد وبعض العبارات التهنئة بالعيد، مضيفاً أن الأمانة قامت بتوفير ٨٣٠٤ عمال نظافة، وتخصيص ٩٧٨ آلية لمعدات النظافة في فترة عيد الفطر السعيد.وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتجهيز وإعداد المواقع الترفيهية بالمنطقة، مثل شاطئ نصف القمر، وشاطئ العزيزية، وتوفير الخدمات اللازمة، والعمالة الدائمة للمتابعة اليومية، وتوفير الخدمات اللازمة من أجل راحة مرتادي الشواطئ، موضحا أن هذه الشواطئ شهدت إقبال كبير من قبل الزائرين منذ انطلاق هذه الفعاليات.وأكد أن الأمانة حرصت على تجهيز جَميع الحدائق بالمنطقة، لتكون متنفساً لمرتاديها، حيث حققت الأمانة نقلة نوعية في مجال الحدائق العامة بالأحياء السكنية والمواقع العامة عبر إعادة تأهيلها وتطويرها أو عن طريق إنشائها العديد من الحدائق وفق طابع حديث وتصاميم متطورة، لافتاً النظر إلى أن الأمانة قامت بتجهيز حوالي ٧٠٠ حديقة وساحة بلدية في حاضرة الدمام وجميع البلديات المرتبطة وواجهات بحريه وشواطئ.وأشار إلى أن الأمانة قامت بتزيين المنطقة بإضاءات وتصاميم مختلفة في الواجهات البحرية والحدائق العامة والميادين، والتي تركزت بوضع تصاميم ذات ألوان جمالية ومجسمات جمالية تحمل عبارات تهنئة بالعيد تدمج تاريخ المنطقة وحاضرها وتبرز أهم معالم المنطقة، وعبر تقنية إضاءة حديثة، موضحاً أن الأمانة قامت بتجهيز العديد من المواقع في حاضرة الدمام ضمن خطتها لعيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز المواقع العامة بالزينة التي شملت الواجهة البحرية بالدمام وكورنيش الخبر، إضافة الى تجهيز الشوارع الرئيسة التي تتضمن : شارع الأمير محمد بن فهد، وشارع الملك عبد العزيز، وشارع الملك عبد الله بالواجهة البحرية بالدمام، وشارع الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك شارع الخليج العربي، وشارع الامير سلطان بالظهران، فيما جرى تجهيز المباني الرئيسة التابعة للأمانة.وقال : إنه جرى تجهيز الدوارات بأشكال الزينة المختلفة، إضافة إلى تركيب عدد من المجسمات المضيئة في الجزر الوسطية للشوارع، وتركيب أشرطة ( LED ) مضيئة متنوعة في النوافير بالواجهات البحرية والدوارات، وتركيب الأشكال الجمالية المضيئة وإنارة المباني الرئيسة بالإنارة الديكورية والعروض الضوئية، وتركيب إنارة ملونة بالدوارات.وأكد الصفيان أن الأمانة هدفها إسعاد أهالي المنطقة وزوارها القادمين من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه اللذان يحرصان على تسخير الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيم وزوار المنطقة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك، إلى جانب متابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي, وإشراف ودعم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تنفيذ هذه التوجيهات التي تصب في مصلحة المنطقة والمواطن والمقيم، وإبراز الدور الكبير الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية تجاه المنطقة وإبراز الدور البلدي الذي تقدمه بالمنطقة.// انتهى //17:54ت م0059