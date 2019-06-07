الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسواصلت الفرق الاستعراضية والفلكلورية الوطنية والعربية في مركز الملك سلمان الاجتماعي في الرياض، تنفيذ عروضها المتنوعة أمام زوار المركز طوال أيام عيد الفطر المبارك.قدم فريق ساكورا السعودية التابع لجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ثلاث عروض، بدأت بعرض ياباني بالمظلات، والمراوح الملونة، وركن لعرض فية الخط الياباني والمشغولات اليدوية والملابس والرسومات، فيما قدّم في جناح الطفل دورة مجانية للصغار من الزوار ، تمثلت في التدريب على صناعة الطائرات الورقية اليابانية.من جانبها قدمت فرقة استعراضية تابعة للسفارة اليمنية عروضاً مختلفة تمثلت في رقصات يمنية، وعرض مسرحي يسلط الضوء على مراسم الزفاف والرقصات التي تؤديها النساء بملابس الدروع والحلي علي أنغام الموسيقى، تضمنت ثلاث لوحات غنائية مواكبة للمناسبات السعيدة، في حين اشتمل ركن مخصص للملابس والحلي على عروض للازياء اليمنية.وأوضحت الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجيه اليمنية الدكتورة سماح رياض ملهي أن مشاركة القنصلية اليمنية النسائية جاءت بتكليف من معالي وزير الثقافة اليمني الأستاذ مروان دمّاج، وبدعوة من مركز الملك سلمان الاجتماعي، مبينةً أن المشاركة تمثلت في عرض علي المسرح بثلاث رقصات، والرقص الشبواني واللحجي والبدوي بملابس دروع الويل المطرزه بجبات الترتر والكرستال والحلي اليمنية، بالإضافة إلى جناح اليمن، الذي عرضت فية أزياء وملابس تراثية يمنية الصنعاني، والمهري، والعدني، بجانب عرض المنتجات اليمنية كا البخور العدني، والمشغولات اليدوية والملبوسات الترثية، مثمنةً لمركز الملك سلمان الاجتماعي دعوتهن للمشاركة في الفعاليات المقامة احتفاءً بالعيد السعيد، ذات الإسهام في تعريف الزوار بثقافة المراة اليمنية.وشاركت قنصلية السودان بثلاث عروض مسرحية تفاعل معها الجمهور وعبرت رئيسة جمعية الثقافة والتراث السودانية مدينة سرندار عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات أمانه منطقة الرياض بعيد الفطر المبارك، لاسيما وأن هذه المشاركة عرفت بثقافة المرأة السودانية وعادتها وتقاليدها في المناسبات، فيما توالت العروض التي اتفق الزوار على جماليتها، وما حملته من فنون وإبداعات وتثقيف بالتراث الوطني والعربي، وغيرها التي نفذتها جمعية التصلب المتعدد، وجمعية الروماتزم وفريق معين التطوعي، الهادفة إلى التعريف بانشطتهم وبرامجهم.وتأتي تلك الفعاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2019 ضمن روزنامة احتفالات أمانة منطقة الرياض التي أقامتها طوال الأيام الثلاثة الفائتة (أيام عيد الفطر المبارك).// انتهى //18:21ت م0060