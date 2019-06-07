ينبع 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه اليوم, بمعايدة الطواقم العاملة في المركز الطبي بمدينة ينبع الصناعية من أطباء وطواقم طبية والكوادر الإدارية العاملة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك, مقدماً الشكر لهم على الجهود التي تبذل والخدمات الطبية المميزة التي تقدم لسكان مدينة ينبع الصناعية.من جهة أخرى زار المهندس سبيه رجال الأمن الصناعي المناوبين في مركز الإطفاء والسلامة, وكذلك مركز العمليات الرئيسة لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك, حيث قُدمت لهم الحلوى وتناول معهم القهوة العربية, مقدماً الشكر لهم على الجهود المبذولة لحماية الأرواح والممتلكات بعد حفظ الله تعالي, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //18:21ت م0061