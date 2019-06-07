أبها 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسدشن وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق اليوم ، فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية, وذلك بمركز الحملة في ابتدائية "ترج" بمشاركة مديري الإدارات الحكومية، داعياً في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح جميع المسؤولين والمشائخ والنواب في القطاع لدعم الحملة وتشجيع المستفيدين للالتحاق ببرامجها.من جهته ثمن مدير إدارة تعليم بيشة نايف الهاجري جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم التنمية وتوعية المواطنين وتعليمهم ورعايتهم خاصة في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن، مشيداً بدور شركاء التعليم في هذه الحملة وهم الشؤون الإسلامية والكلية التقنية ومركز التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وفرع الزراعة والإعلام ورؤساء المراكز.وأعلن الهاجري عن إطلاق جائزة المركز المتميز التي ستسلم للمركز الأكثر نشاطاً وتأثيراً في حملة تعليم بيشة الصيفية.من جانبه قدم المدير التنفيذي للحملة محمد القرني موجزاً عن خطة العمل وأهداف الحملة وأدوار المعلمين في التوعية والتعليم والتثقيف.من جهة أخرى دشنت المدير التنفيذي للحملة في قطاع البنات ريم الغامدي, فعاليات الحملة بمركز متوسطة "مهر" بحضور المشرفات والمعلمات وقائدات المراكز.يذكر أن المعلمين والمعلمات في مراكز الحملة 22 سيحظون بحصص تدريبية خلال هذين اليومين عن طرق استقطاب الدارسين والدارسات والتعامل معهم وتشجيعهم لتنطلق الدراسة والأنشطة المصاحبة في المراكز الأحد المقبل.// انتهى //18:22ت م0062