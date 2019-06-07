الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسشارك فنانين من مختلف البلدان العربية في مجموعة من الحفلات الغنائية المقامة بمناسبة العيد السعيد في عدد من مناطق ومدن المملكة، وشهدت إقبالاً كبيراً من جماهير الأغنية السعودية والخليجية والعربية.وجاءت سلسلة الحفلات الغنائية ضمن مسار تعزيز "المتعة والاحتفال" بالعيد، الذي انطلق هذا العام بهوية موحدة وشاملة في جميع مناطق المملكة، وروعي أن يلبي تطلعات المجتمع، ويعكس الفرحة التي ترافق هذه المناسبة السنوية.وشكلت أمسيات "موسم العيد" الغنائية، علامة ضمن منظومة الفعاليات الكثيرة والمتنوعة التي صاحبة احتفال مختلف مناطق المملكة بالعيد، إذ لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً أكبر من الجماهير الحاضرة، لاسيما مع مشاركة أسماء لامعة في سماء الأغنية السعودية والخليجية والعربية، وخصوصاً تلك الحفلات التي أحياها أكثر من فنان، إذ تركوا لهم بصمة ستظل حاضره على مستوى الحفلات الغنائية التي تحتضنها المسارح العربية عموماً.وبرز خلال هذه الأمسيات الفنية دقة وسلاسة التنظيم وجودة الصوت والتوزيع وإبداع الفرق الموسيقية المشاركة، لاسيما مع الحرص والاهتمام الكبير اللذان رافقا تنظيم أمسيات "موسم العيد"، الأمر الذي أسهم في توفير جميع أدوات النجاح والتألق.// انتهى //18:39ت م0064