مكة المكرمة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية وإدارة الخدمات الاجتماعية اليوم, زيارةً إلى مركز التأهيل الشامل ومستشفى حراء العام بمكة المكرمة لمعايدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، المنوّمين على الأسرة البيضاء وتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد.وشارك في الزيارة رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس خالد سندي, ومدير إدارة الخدمات الاجتماعية المهندس رائد سمرقندي, وعدد من منسوبي الأمانة, حيث جرى تقديم الهدايا والورود المعدة لهم بهذه المناسبة السعيدة.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية المهندس رائد سمرقندي أن الزيارة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تقوم بها الأمانة، وذلك انطلاقاً من الواجب الديني والاجتماعي تجاه هذه الفئة الغالية لإسعادهم وادخال البهجة والسرور في نفوسهم ومشاركتهم فرحة العيد.وأكد أنها ذات أثر إيجابي في نفوس المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة, حيث أن هذه الزيارات تعزز أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، وتؤكد للجميع مدى اهتمام القطاعات الحكومية والمؤسسات بهم وحرصها على أن تكون قريبة منهم في مثل هذه المناسبات التي يكونون بعيدين فيها عن أسرهم وذويهم، سائلاً الله تعالى أن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم لباس الصحة والعافية.// انتهى //18:41ت م0067