الدمام 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسوزع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية, هدايا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، على المواطنين والمقيمين والأطفال، وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.وجرى توزيع هدايا العيد في المنتزهات والأماكن العامة وبعض الأسواق والمجمعات التجارية، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بالمنطقة الشرقية.ويأتي ذلك ضمن البرامج التوعوية والتوجيهية التي تحظى برعاية واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //18:42ت م0068