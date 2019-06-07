لندن 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقدمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم إستقالتها من منصب رئاسة حزب المحافظين الحاكم تمهيداً لإختيار زعيم جديد بعد إستقالتها قبل أسبوعين من الآن.وستبقى ماي رئيسة للوزراء إلى حين إختيار الحزب زعيماً جديداً قبل شهر أغسطس المقبل.ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون أبرز المرشحين الأحد عشر المتنافسين لتولي المنصب.// انتهى //19:05ت م0070