نيويورك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم، بعد بيانات ضعيفة للوظائف في مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، في حين استمدت السوق دعمًا إضافيًا من أنباء أن الولايات المتحدة ستعطي الصين وقتًا أكثر لتفادي زيادة الرسوم الجمركية.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 48.06 نقطة بما يعادل 0.19 بالمئة ليصل إلى 25768.72 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 9.38 نقطة أو 0.33 بالمئة مسجلا 2852.87 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 37.42 نقطة أو 0.49 بالمئة ليفتح على 7652.97 نقطة.// انتهى //19:27ت م0071