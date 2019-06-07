واشنطن 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة في إيران وشبكة واسعة من وكلائها.وذكرت الوزارة في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف أكبر الشركات البتروكيماوية القابضة وأكثرها أرباحا في ايران بسبب تمويلها منشأة "خاتم الأنبياء" التي تمثل الفرع الهندسي للحرس الثوري.وجاء في البيان أن العقوبات تستهدف أيضًا 39 شركة ووكلاء خارج إيران تابعين لشركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية".وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري".واشار بيان وزارة الخزانة الى ان المجموعة وفروعها تمثل 40 % من إنتاج ايران من البتروكيميائيات و50 % من صادرات هذا القطاع.// انتهى //19:46ت م0072