مكة المكرمة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية, برنامج معايدة لضيوف الرحمن, بدءاً من أول ليالي عيد الفطر المبارك واستمر حتى رابع أيام العيد السعيد.واشتمل البرنامج على توزيع حلوى العيد وبالونات الأطفال والعصيرات والمشروبات الباردة والساخنة المنوعة في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما جرى تنظيم حفل معايدة واستقبال للكبار والصغار من الجنسين ، وتقديم الضيافة العربية الأصلية والألعاب وتوزيع أساور الأطفال ، ورصد تلك اللحظات السعيدة في برنامج "صورة وذكرى" مشاركةً من الجمعية للمعتمرين والزوار في فرحة العيد بإهدائهم صورا فورية.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور يوسف الباحوث أن الجمعية خصصت عدة فرق لبرنامج معايدة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجندت إمكانياتها من تجهيز للمكاتب وتزينها احتفالاً بالعيد وتوفير للهدايا والأدوات المستخدمة في برنامج المعايدة على مدى أربعة أيام.وأكد الباحوث أن الجمعية تعمل طلية العام على خدمة ضيوف الرحمن, معرباً عن سعادته بفرحة المعتمرين والزوار المستفيدين من برنامج المعايدة وسرورهم بما جرى تقديمه لهم من ضيافة عريقة ومشروبات منوعة وحلوى العيد والبالونات وأساور للأطفال, مشيراً إلى أن ما تقوم الجمعية يعكس اهتمام القيادة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما لإثراء تجربة زيارتهم الأماكن المقدسة.وقدم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.// انتهى //19:47ت م0073