الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الله سبحانه وتعالى على نجاح برنامج الإمامة الذي نفذته الوزارة في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إماماً من حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان للعام الجاري 1440هـ، مرجعاً هذا النجاح إلى توفيق الله جل وعلا، ثم الاهتمام والرعاية التي حظي بها البرنامج من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في اطار دعمهما لكافة أعمال الوزارة، لاسيما البرامج الموجهة للمسلمين في مختلف بلدان العالم.وأشاد آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بجهود الأئمة المشاركين في البرنامج لإيصال رسالة المملكة التي طالما كانت وسطية ومعتدلة، للمسلمين في تلك البلدان، وذلك عبر خطبهم ومحاضراتهم، سائلاً الله - تبارك وتعالى - أن يكتب لهم الأجر الكبير، ويجزيهم عن هذا العمل المبارك خير الجزاء.وقال معاليه: "أشكر زملائي في وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية على جهودهم في الإشراف والمتابعة للبرنامج"، مثمناً للقائمين على تنفيذ البرنامج اهتمامهم وحرصهم وإخلاصهم في نقل رسالة المملكة القائمة على الوسطية والاعتدال، مسطرين بذلك لوحة مضيئة لمعاني الآيات التي رتلوها وتلوها خلال خطبهم ومحاضراتهم وإمامتهم، وركزت على الدعوة إلى اللحمة ووحدة الكلمة وعدم الفرقة ونشر المحبة.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كانت قد أوفدت 70 إمامًا في 35 دولة حول العالم لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، من خلال برنامج الإمامة الذي اشتمل أيضاً على العديد من الأنشطة العلمية والوعظية والدعوية، تضمنت دروساً علمية, ومحاضرات توعوية, وخطب في صلاة الجمعة, ودورات تدريبية, وإقامة صلاة العيد، والمشاركة في احتفالات المعايدة في تلك البلدان.// انتهى //20:00ت م0074