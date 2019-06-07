رياضي / فعاليات مميزة للرياضات اللاسلكية خلال عيد الفطر المبارك
الجمعة 1440/10/4 هـ الموافق 2019/06/07 م واس
الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد " تحكم " أمس فعالياته التي نظمها بمناسبة عبد الفطر المبارك واستمرت على مدى 3 أيام في مقر "تحكم" ببنبان ، بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم .
واشتملت فعاليات العيد على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية ، كما اشتملت الفعاليات على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل ، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.
وشارك مستشفى مدينة الملك سعود “الشريك الطبي للاتحاد” بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .
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20:25ت م
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