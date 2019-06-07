رياضي / أخضر السهام يصل هولندا استعداداً للمشاركة في بطولة العالم
الجمعة 1440/10/4 هـ الموافق 2019/06/07 م واس
الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس
وصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام إلى هولندا اليوم استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 15 من شهر يونيو الجاري التي تحتضنها مدينة سانت "هيرتوجنبوش" الهولندية .
وترأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري ، فيما اختار المدرب بول روبرتس ثلاثة لاعبين للمشاركة وهم : عبدالإله بن علي ، راشد السبيعي ، فارس العتيبي.
من جهة أخرى يعقد غداً الاجتماع الفني للتأكد من أهلية اللاعبين المشاركين ووضع البرنامج الزمني النهائي للمنافسات بعد التأكد من عدد المنتخبات المشاركة و اللاعبين .
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20:27ت م
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