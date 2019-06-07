الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للسهام إلى هولندا اليوم استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 15 من شهر يونيو الجاري التي تحتضنها مدينة سانت "هيرتوجنبوش" الهولندية .وترأس البعثة السعودية المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام بكر التويجري ، فيما اختار المدرب بول روبرتس ثلاثة لاعبين للمشاركة وهم : عبدالإله بن علي ، راشد السبيعي ، فارس العتيبي.من جهة أخرى يعقد غداً الاجتماع الفني للتأكد من أهلية اللاعبين المشاركين ووضع البرنامج الزمني النهائي للمنافسات بعد التأكد من عدد المنتخبات المشاركة و اللاعبين .//انتهى //20:27ت م0077