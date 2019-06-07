السيح 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس‏شهد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة السيح حضوراً لافتاً للزوار من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.وحرص المرشدون السياحيون على تعريف الزوار بأهمية قصر الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يحمل بين جنباته تاريخاً يتجاوز الـ 80 عاماً محتفظا بهوية المكان على الطراز الإسلامي ، حيث تم بناؤه في عام 1359هـ بتصميم مميز يلفت نظر الزائر لوسط مدينة السيح ، ويتكون من خمس وحدات معمارية متماثلة من حيث التصميم ومواد البناء وعدد الطوابق.وبُني القصر على مرحلتين ، الأولى شملت تشييد القصر الغربي وخصص لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، فيما جرى في المرحلة الثانية تشييد القصر الشرقي بسوره الخارجي وبناء الجسر المخصص لسيارة الملك بطول 160 متراً المؤدي إلى الدور العلوي من القصر ، وخصص هذا القصر لإقامة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأسرته .وتشرف على القصر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تعكف حالياً على تأهيل القصر وتطوير مرافقه كواحد من أهم القصور التاريخية على مستوى العالم.يذكر أن مدينة السيح تعد عاصمة الخرج الحديثة ومركزها الإداري والاقتصادي ، وأنشئت بعد توحيد المملكة بمبادرة من الموحد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وتشهد قفزات تنموية، حيث تتمتع بمزايا ومقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار ، وتحتضن العديد من المنشآت الاقتصادية والحكومية الهامة.// انتهى //20:43ت م0079