بريدة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بمشاركة المجتمع فرحة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ ، وذلك بتوزيع هدايا مناسبة لجميع الفئات العمرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين والأطفال.كما تم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى مرتادي المجمعات التجارية بمدينة بريدة في أول أيام العيد .وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أن إظهار السرور فِي الأعياد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن فرع الرئاسة بالقصيم حرص على إظهار السرور والفرح والبهجة في هذا العيد المبارك من خلال توزيع الإهداءات والحلوى في مصليات الأعياد والمجمعات التجارية والاماكن العامة.وتأتي هذه الأنشطة الاجتماعية بمتابعة ورعاية واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //20:44ت م0080