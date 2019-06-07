ظهران الجنوب 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي محافظة الحرجة بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته بلدية المحافظة أمس ، بحضور محافظ الحرجة سعد بن راشد الأسمري ورؤساء ومدراء الإدارات الحكومية والأمنية،وجمع كبير من الأهالي ، وذلك بالمركز الحضاري .ورفع محافظ الحرجة خلال الحفل التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه في ظل الحكومة الرشيدة.واشتمل الحفل على عروض للخيل ومهرجان للأطفال و إلقاء العديد من القصائد والعروض الشعبية.// انتهى //20:44ت م0081