جدة 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساحتفل أهالي مركز ثول التابع لمحافظة جدة مساء اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، بحضور رئيس المركز عادل بن عبدالله الغامدي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بثول عايش بن أحمد الجحدلي والأعيان والزوار وذلك بكورنيش المركز .وتخلل الاحتفال كلمة ألقاها رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أكد خلالها أن احتفال الأهالي بالعيد كل عام والالتقاء في أجواء يسودها الفرح والسرور يدل على ما يتميز به أبناء الوطن من تآلف وترابط في جميع مناطق المملكة التي تحتفل في نفس التوقيت بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.إثر ذلك انطلقت الفعاليات بأوبريت حمل عنوان " هذا عهد " بمشاركة مجموعة من أبناء ثول قدموا خلاله لوحه فنية مزجت بين حب الوطن وقيادته والاحتفاء بمناسبة العيد السعيد .بعد ذلك شاركت فرقة الفنون الشعبية بمركز ثول بألوان مختلفة من الفلكلور والأهازيج التي نالت استحسان الحضور .// انتهى //20:46ت م0082