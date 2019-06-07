قلقيلية 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر قدوم، السلمية الأسبوعية شرق محافظة قلقيلية المناهضة للاستيطان، مما أدى الى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها, بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة شاب في قدمه، وآخرين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.// انتهى //21:32ت م0086