الشقيق ٠٤ شوال 1440 الموافق 6 يونيو 2019 م واساحتفى أهالي مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بمطقة جازان مساء اليوم, بعيد الفطر المبارك من خلال الحفل الذي نظمته البلدية ولجنة التنمية الإجتماعية، بحضور محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق حسين العقيلي.وبدأ الحفل بكلمة الأهالي وألقاها نيابة عنهم رئيس المجلس البلدي بالشقيق غريب ياسين رفع من خلالها التهنئة باسم الجميع للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه في ظل الحكومة الرشيدة.واشتمل الحفل على العديد من القصائد والعروض الشعبية، والفقرات الترفيهية و أوبريتًا بعنوان "قمة وطن"، إلى جانب العديد من المسابقات والفقرات المتنوعة الأخرى.// انتهى //21:43ت م0090