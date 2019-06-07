الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واساختتمت مساء أمس الفعاليات النسائية لاحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ التي نظمتها أمانة منطقة الرياض بمركز الملك سلمان الاجتماعي تحت عنوان ( العيد هنا ) ضمن فعاليات موسم العيد ، بمشاركة عدد من القنصليات والجمعيات الإنسانية وعروض الفرق الشعبية واللوحات الوطنية والأوبريتات وجناح الطفل والأركان المتنوعة التي تعرض جانبًا من حياة المرأة قديمًا وعروض أوجه من الفلكلور كالألعاب الشعبية وأهازيج طلب العيدية ، والمسرحيات الهادفة للكبار والصغار .وشهد المسرح عرضًا للمسرحية الكوميدية ( المصرقعة) من أداء طالبات جامعة الاميرة نورة وجامعة الملك سعود التي تهدف لمعالجة عدة قضايا اجتماعية في قالب فكاهي .كما قدمت قنصلية جمهورية اليمن عروضًا نسائية متنوعة لإبراز عادات وتقاليد المرأة في المناسبات، كما شاركت بركن للملابس والحلي وعرض للأزياء .واوضحت الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليمنية الدكتورة سماح رياض ملهي أن مشاركة القنصلية اليمنية النسائية كانت بعرض ثلاث ألوان من الفلكلور ، والشبواني واللحجي والبدوي بملابس (دروع الويل المطرزة بجبات الترتر والكرستال والحلي اليمنية) بالإضافة إلى جناح اليمن الذي عرضت فيه الأزياء والملابس التراثية اليمنية الصنعاني ، والمهري ، والعدني ،بجانب عرض المنتجات اليمنية كالبخور العدني ، والمشغولات اليدوية والملبوسات التراثية .وشاركت قنصلية السودان بعدد من العروض كان من أبرزها زفة العروس ومجموعة من الرقصات السودانية.كما تم تقديم عرض ياباني للمظلات بأداء مجموعة من طالبات جامعه الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ثم أعلنت اللوحات الفائزة لأفضل عبارة معايدة للجنود البواسل في الحد الجنوبي ومسابقة أطول لوحة ، كما قامت رئيسة اللجنة النسائية جواهر الدهيم بتكريم الفائزات والجهات المشاركة، واختتمت الفعاليات بعرض الفرقة الشعبية لعدد من اللوحات الوطنية .// انتهي //21:59ت م0091