نعجان 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظم أهالي مركز نعجان فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك بحضور محافظ محافظة الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي ودعم الجهات والشركات والجهات الحكومية المشاركة.وتضمنت الفعاليات برامج ترفيهية واجتماعية، وتوزيع الجوائز والهدايا للحضور .كما تضمنت إلقاء قصيدة شعرية بعنوان "عز الإسلام" ألقاها الشاعر إبراهيم عبدالله الحماد ، والعرضة السعودية بمشاركة المحافظ وأهالي نعجان.وفي ختام الفعالية تم تكريم الداعمين والجهات المشاركة وشركاء النجاح.// انتهى //22:19ت م0093