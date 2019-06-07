الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واستطلق الهيئة العامة للترفيه ضمن مشاركتها في "موسم جدة"، مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية التي ستحتضنها عروس البحر الأحمر، وتناسب كافة الفئات العمرية، وذلك خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو في خمس وجهات رئيسة داخل المدينة.وتزخر فعاليات الهيئة لـ "موسم جدة" بمجموعة من العروض تتضمن 30 فعالية، صُمّمت لتلبي تطلعات ومتطلبات زوّار الترفيه وعشّاقه، ولتعزز مكانة "عروس البحر الأحمر " كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، إضافة إلى تقديم أنشطة متنوّعة تتناسب مع كل فئات المجتمع وترضي مختلف الأذواق.وينطلق "موسم جدة"، أحد مواسم السعودية، بدءاً من يوم غد السبت 8 يونيو مفتتحاً عروضه الساحرة بالألعاب النارية في منطقة أبحر، كما يشهد إطلاق سلسلة حفلات غنائية لنجوم الطرب العربي، بداية مع الفنانة أحلام في 8 يونيو، ثم فنان العرب محمد عبده في 9 يونيو، فالفنان عمرو دياب في 10 يونيو، حيث ستقام حفلاتهم في الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.وتتزامن هذه العروض مع استعراضٍ لعدد من المواهب والعروض الحيّة، التي ستقدم في عدد من مراكز التسوّق المحيطة ضمن منطقة "XJED"، إلى جانب توفر عدد من المطاعم العالمية والمقاهي ومراكز التسوق.وتشهد أبحر فعالية عرض موكب السيارات، إلى جانب فعالية المتنزه المتنقل التي تتضمن ألعاب الكرنفال وأجهزة الأركيد، وتتواصل الفعاليات مع سيرك "1903” الذي يقدّم العروض البهلوانية والموسيقية، وعرضاً مسرحياً من "عروض الألعاب النارية والماء".كذلك، ستقام عدة عروض مسرحية في خيمة المسرح، تضم مسرحية "ثلاثة أيام في الساحل" من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسرحية " الملك لير" بطولة الفنان يحي الفخراني، ومسرحية " كلها غلط".كما سيعرض في الواجهة البحرية فعالية "حكايا الألم والأمل" لأنتونيو فيفالدي، العبقري في تقديم موسيقى الباروك مع عرضٍ للرسوم المتحركة بطريقة ثلاثية الأبعاد من خلال أوركسترا فيفالديانو العالمية، ولعشاق الموسيقى الغربية، سيقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية حفل للفرقة الموسيقية الكورية "سوبر جونيور" الشهيرة.وللأطفال حصتهم الوافرة، حيث تشهد خيمة الواجهة البحرية في جدة سلسلة عروض للشخصيات الكرتونية المحببة وتتضمن عرض "الدببة الطيبة"، وعرض "العصر الجليدي"، وفي العزيزية مول عرض الأطفال "سبونج بوب"، وعروض حيّة لشخصيات مسلسل شيمر آند شاي في مول البحر الأحمر، ويقام في مول العرب المعرض التعليمي للطفل والأسرة.وأصحاب الروح المرحة ومحبو الكوميديا، على موعد مع مجموعة من العروض الكوميدية في مقدّمها عرض "لاف فاكتوري" المعروف باسم "نادي الكوميديا رقم 1 في أميركا" في واجهة جدة البحرية، فيما تستضيف ملاهي الشلال مجموعة من الفعاليات الكوميدية أبرزها: العروض العائلية (سيندرلا)، تحدي الارتجال، ثلوثية عبدالرحمن الشيخي، وعروض كوميديا عالمية، وليلة موسيقية كوميدية، وثلوثية شاكر الشريف، وثلوثية طلال الشيخي، وثلوثية محمد السلطان، وثلوثية عبدالرحمن الصومالي، وثلوثية عبدالخالق بن رافعة.وتدعو الهيئة العامة للترفيه الزوّار والمقيمين في مدينة جدة إلى التمتع بالفعاليات الكبرى الفريدة والغنية ضمن "موسم جدة"، لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، إلى جانب ما توفّره عروس البحر الأحمر من مناظر سياحية وموقعٍ رائع ما يجعل فرصة الترفيه أكثر امتاعاً وسحراً لأفراد العائلة جميعاً.//انتهى //23:04ت م0095