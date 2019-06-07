تبوك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسنظمت جمعية التوحد بتبوك احتفالها السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك بمدينة الألعاب سنوي بالمكان مول ، بحضور الأهالي وزوار المول.وتضمن الحفل مسابقات و توزيع حلوى العيد على الأطفال وتكريم المشاركين بالهدايا والألعاب وتذاكر مجانية في مدينة الألعاب سنوي.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني حرص الجمعية على مشاركتها فرحة العيد وبهجته مع أولياء الأمور وأطفالهم الذي هو من أهم أهدافها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ، وعلى أهمية حضور الأطفال المناسبات الاجتماعية ودمجمهم مع أقرانهم الذي من شأنه أن يساهم في تطورهم اجتماعيا ، مقدمة شكرها إلى إدارة مدينة الألعاب سنوي بالمكان مول على تعاونهم الدائم واستضافتهم الكريمة للحفل.// انتهى //23:04ت م0096