نيويورك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 28ر263 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 94ر25983 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 85ر29 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 34ر2873 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 55ر126 نقطة ، أو 7ر1% ، ليصل إلى 10ر7742 نقطة.// انتهى //02:00ت م0100