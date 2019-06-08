اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/10/5 هـ الموافق 2019/06/08 م واس
نيويورك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 28ر263 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 94ر25983 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 85ر29 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 34ر2873 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 55ر126 نقطة ، أو 7ر1% ، ليصل إلى 10ر7742 نقطة.
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