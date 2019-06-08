البكيرية 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واسشهد محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة احتفالات أهالي البكيرية بعيد الفطر المبارك مساء أمس والذي نظمته بلدية البكيرية، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة نادر الدوسري ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم ورئيس البلدية يوسف الخليفة ورئيس المجلس البلدي مسلم المزيني وعدد من مديري الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.وبدأت الاحتفالات بالعرضة السعودية وجانب من الفلكلور الشعبي والألعاب الشعبية ومسرح الطفل و شارك محافظ البكيرية والحضور في العرضة السعودية.وفي الختام رفع محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه وللشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخبر واليُمن والبركات.كما هنأ محافظ البكيرية الأهالي والحضور بمناسبة بالعيد السعيد، وأشاد “الخليفة” باحتفال العيد وتنظيمه من البلدية ، كما شكر المشاركين ولجميع من أسهم في إنجاح الحفل.// انتهى //03:30ت م0102