الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المعلمي: المسؤولية تقع على عاتق إيران .. هجمات ميناء الفجيرة تدبير دولـةأمير القصيم يزور الشيخين الفوزان والخضيرفيصل بن خالد يعايد أيتام المنطقة الشماليةقائد القوات البرية الملكية يزور مصابي القوات المسلحة25 % بدل تعليمي لعضو التدريس.. وعلاوة للمساندين في التعليم العسكريموقع الأخدود الأثري يشهد إقبالاً في العيدوصول 7,3 ملايين معتمر وإصدار 7,6 ملايين تأشيرةاحتفالات «عيدنا في حينا» بالقصيم.. حضور كثيف وفقرات تمزج الحاضر بالماضيأمانة الرياض تختتم فعاليات العيد وسط إقبال كثيف من الزوارمستشارة المبعوث الدولي إلى سورية تدعو إلى حماية المدنيينتفاهم أميركي فرنسي بشأن إيران ومساع لجذب الموقف الروسيالحل السياسي في ليبيا مرتبط بتوزيع الثرواتالنظام يواصل غاراته على إدلب ويخسر 21 مقاتلاًالمعارضة السورية تطلق معركة في حماةباكستان تستعد لمحادثات سلام مع الهندأول تظاهرة في الجزائر بعد إلغاء الانتخابات// يتبع //06:03ت م0003