عام / الصحف السعودية
السبت 1440/10/5 هـ الموافق 2019/06/08 م واس
الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المعلمي: المسؤولية تقع على عاتق إيران .. هجمات ميناء الفجيرة تدبير دولـة
أمير القصيم يزور الشيخين الفوزان والخضير
فيصل بن خالد يعايد أيتام المنطقة الشمالية
قائد القوات البرية الملكية يزور مصابي القوات المسلحة
25 % بدل تعليمي لعضو التدريس.. وعلاوة للمساندين في التعليم العسكري
موقع الأخدود الأثري يشهد إقبالاً في العيد
وصول 7,3 ملايين معتمر وإصدار 7,6 ملايين تأشيرة
احتفالات «عيدنا في حينا» بالقصيم.. حضور كثيف وفقرات تمزج الحاضر بالماضي
أمانة الرياض تختتم فعاليات العيد وسط إقبال كثيف من الزوار
مستشارة المبعوث الدولي إلى سورية تدعو إلى حماية المدنيين
تفاهم أميركي فرنسي بشأن إيران ومساع لجذب الموقف الروسي
الحل السياسي في ليبيا مرتبط بتوزيع الثروات
النظام يواصل غاراته على إدلب ويخسر 21 مقاتلاً
المعارضة السورية تطلق معركة في حماة
باكستان تستعد لمحادثات سلام مع الهند
أول تظاهرة في الجزائر بعد إلغاء الانتخابات
// يتبع //
06:03ت م
0003