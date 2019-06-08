وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدوحة واللعب بالبيضة والحجر ) : أحيانا يجد المراقب للسياسة القطرية أنه في حيرة من أمره، مما يضطره لاسترداد السؤال المبدئي الذي انعقد منذ نشوء الأزمة بين المملكة ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وحكومة قطر من الجهة الأخرى، وهو: ما الذي تريده قطر بالضبط؟، فرغم مرور أكثر من عامين على المقاطعة إلا أن أحدا لا يعرف ماذا تريد قطر على وجه التحديد، فهي تتألم من المقاطعة التي تصر على وصفها بالحصار، وتصورها بنفس الوقت بالضارة النافعة التي جعلتها تكتشف إمكانياتها كما تقول، وتعتمد على نفسها، فيما يتحسن اقتصادها كما تدعي، وتنمو مداخيلها، مما يفترض أن يلغي تماما دعوى ضرر المقاطعة المدمر، أيضا هي تريد أن تحافظ على أمتن العلاقات مع إيران التي تعترف بعدائها للمملكة، وتمول الفصائل والميليشيات التي تحارب المملكة ودول الخليج، وبنفس الوقت تريد من المملكة أن تتسامح معها وأن تحيي علاقاتها المشبوهة بأحد ألد أعدائها، كذلك هي تسارع لتلبية الدعوة لحضور قمم مكة ولا تعترض على مخرجاتها عبر موفدها، لكنها ما إن ينفض السامر حتى تعلن رفضها لمقررات القمم والانحياز لإيران بشكل علني وصارخ، كما جاء على لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، مما اضطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر للخروج بمقابلة مع الجزيرة لمحاولة تبرير تغريدات بن عبدالرحمن الفجة، والتي تكاد تأخذ نفس قاموس محمد جواد ظريف، إلى درجة أنك قد تشك أي منهما كتبها لو لم تكن موقعة باسم الأول، حيث ربطت السيدة الخاطر موقف بلادها من مخرجات قمم مكة والتي اتفق عليها كافة العرب والعالم الإسلامي، بينما لم يرفضها إلا من استطاعت إيران أن تتغلغل بمفاصل القرار لديهم مما دفعهم لاتخاذ مواقف مواربة للخروج من المأزق، ربطته بالمصالح الاقتصادية كتقاسم حقل الغاز وما إلى ذلك مما لا ينطلي على من يعرف تورم السياسة القطرية بعقدة الأنا المحكومة بخيط الجغرافيا الضيقة. وهي التي ومن باب النكاية فقط بالدول الخليجية تحدثت بلسان فارسي مبين ودون أي مواربة لتكشف عن سوأتها، حتى وإن حاولت السيدة الخاطر تبريره بغير الحقيقة.وختمت : من هنا نستطيع أن نقف على حقيقة سياسة اللعب بالبيضة والحجر، وهي آلية قد تستخدم في السيرك السياسي القطري لكنها حتما لا تستقيم مع بلاد كالمملكة تعودت طوال تاريخها على العمل تحت الضوء، وعلى المواقف الناصعة التي لا تقبل التأويل.// يتبع //06:03ت م0004