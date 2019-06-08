إسلام آباد 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسلقي ثلاثة ضباط وجندي مصرعهم وأصيب أربعة جنود آخرون جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية الليلة الماضية في مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مسلحون مجهولون على قارعة الطريق، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة تابعة للجيش بالقرب منها ما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل ثلاثة ضباط وجندي وإصابة أربعة جنود آخرين.وأضاف البيان أن منطقة وزيرستان هي نفس المنطقة التي قام الجيش الباكستاني بتطهيرها من العناصر الإرهابية قبل فترة، وتشهد حالياً عمليات تمشيط عسكرية أيضاً، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه بهم.وأشار إلى أن سلسلة الهجمات على قوات الجيش ازدادت في وزيرستان، حيث قتل 10 عسكريين وأصيب نحو 35 خلال الشهر الماضي في هذه المنطقة.// انتهى //07:38ت م0008