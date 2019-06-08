طرابلس 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الأعمال العسكرية لعسكرية مبينة مواصلة الاشتباكات العسكرية في جميع المحاور جنوب العاصمة طرابلس خلال الساعات الأخيرة وارتفاع وتيرة الاشتباكات العنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق وخاصة طريق المطار المحور الاستراتيجي.وأشارت إلى سقوط سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، نتيجة الاشتباكات.ونقلت صحف السبت، تصرحات رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، أنه ليس هناك من حرب داخلية واحدة في العالم لا تتميز بالتدخل الخارجي، وأنه عندما يكون البلد نفطيًا ولديه موارد أخرى من الغاز والذهب والبلاتين، وعندما يكون موقعه في قلب البحر المتوسط ، فإن التدخل الخارجي سيكون أقوى وأشرس.وعرجت على تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وإعلانه أن موسكو لا تستبعد حدوث اتصالات مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وإشارته إلى أن زيارة وزير الخارجية لحكومة الوفاق تأجلت عدة مرات.وأضافت صحف ليبيا في ذات السياق.. أن موسكو تجرى اتصالات مع الأطراف الليبية كافة لوقف الاقتتال الداخلي وعودة المسار السياسي.// انتهى //08:52ت م0010