إسلام آباد 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تجديد باكستان دعوتها للهند للعودة إلى محادثات السلام لحسم الخلافات وحل القضايا العالقة لضمان الأمن الدائم في المنطقة.واهتمت بالجهود الإقليمية والدولية الجارية لدعم عملية السلام والمصالحة في أفغانستان لإنهاء الحرب الجارية في هذا البلد منذ سنوات.وأخبرت صحف السبت عن قرار الجيش الباكستاني حول التخلي عن الزيادة في ميزانيته السنوية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.وفي الشأن الأمني.. تناقلت أنباء مقتل ثلاثة ضباط وجندي وإصابة أربعة جنود باكستانيين جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية الليلة الماضية، في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.دوليًا.. أخبرت عن استقالة رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي من زعامة الحزب الحاكم.وتابعت تطورات الأزمة السياسية التي يشهدها السودان، وجهود الوساطة التي تبذلها إثيوبيا بين المجلس العسكري والمحتجين.وتحدثت صحف باكستان، عن مقتل وإصابة العشرات في نيبال جراء عواصف شديدة ضربت أجزاء من البلاد.// انتهى //11:00ت م0012