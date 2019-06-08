القاهرة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بالوساطة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية، التي يقودها رئيس الوزراء آبى أحمد، حاليًا بهدف التوصل إلى صيغة لـ «انتقال ديمقراطي في السودان»، بعدما انهارت المحادثات بين الطرفين إثر تصاعد العنف.وأبرزت دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كل الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدى إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد.وسلطت صحف الجمعة الضوء على إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 إرهابيين شاركوا في الهجوم على كمين العريش، الذي وقع أول أيام عيد الفطر‫.وتطرقت إلى المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد والذي تبدأ فعالياته يوم الأربعاء المقبل بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول إفريقي.ولفتت الصحف الانتباه إلى اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، على شابين بالضرب المبرح في الخليل، واعتقالها طفلاً من المنطقة الجنوبية.وتحدثت عن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي قريبًا في البيت الأبيض، عقب تلقي الأخير دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري لبحث ملفات منها مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة في ليبيا، وتأمين النفط، سبل دعم الاستقرار في ليبيا.وأخبرت صحف مصر، أن حزب «البريكست» عقب مغادرة تيريزا ماي منصبها رئيسة لحزب المحافظين، فشل في الفوز بأول مقعد له في البرلمان البريطاني أمام حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، في انتخابات فرعية حاسمة.// انتهى //11:06ت م0013